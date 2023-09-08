أصدر جيش الاحتلال، اليوم الجمعة، قرارًا نهائيًا يقضي بهدم منزل عائلة الشهيد خالد صباح في قرية عوريف، جنوبي مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في تصريح صحفي اليوم، إن قائد "القيادة الوسطى" في الجيش، أصدر أمرًا بهدم المنزل الذي كان يسكنه خالد صباح في نابلس.

وذكرت مصادر محلية، أن عائلة الشهيد "صباح" قدمت استئنافًا على قرار سابق أصدره جيش الاحتلال بهدم منزل العائلة، لكن محكمة الاحتلال رفضت الاستئناف وأيّدت قرار الجيش.

واستشهد خالد صباح (26 عامًا)، عقب تنفيذه عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "عيلي" المقامة على أراضٍ فلسطينية بين مدينتي نابلس ورام الله، يوم 20 حزيران/ يونيو 2023.

وقُتل في العملية 4 (إسرائيليين) وأصيب 4 آخرون، قبل أن ينسحب "خالد" من مكان العملية ويستشهد في مدينة طوباس، بعد ملاحقته من قبل جيش الاحتلال والقوات الخاصة الإسرائيلية.