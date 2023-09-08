فدا: دعوة حماس للانتخابات المحلية بغزة تهيئ الظروف لإنجاح الحوار الوطني 

قال الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" إن إجراء الانتخابات المحلية والتزام حركة حماس بالسماح في إجرائها في قطاع غزة كما أعلنت مؤخرا من شأنه أن يخلق أجواء إيجابية ستساهم بلا شك في حلحلة كثير من التعقيدات وتهيئة الظروف المناسبة لإنجاح الحوار الوطني الفلسطيني وتقريب وجهات النظر بين مختلف الفرقاء.

وأضاف الاتحاد في بيان له أنه يضم صوته إلى أصوات كل الفصائل والقوى ومؤسسات المجتمع المدني ومنظمات المجتمع الأهلي والفعاليات والنخب الداعية لإجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة واستكمال إجراء انتخابات الهيئات المحلية التي لم تجر انتخابات لها في الضفة الغربية.

ودعا الاتحاد حكومة محمد اشتية إلى الاستجابة إلى دعوة عدد من المنظمات الأهلية والحقوقية التي وجهت له لإصدار قرار بإجراء هذه الانتخابات.

وأكد أن إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة سيكون فرصة مهمة لإعادة الاعتبار للمجالس والهيئات المحلية والقروية في القطاع.