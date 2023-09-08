الناشطة حمد: المقاومة ممتدة في جميع مناطق الضفة والاحتلال عاجز عن وأدها

أكدت الناشطة السياسية سمر حمد على أن الاحتلال فشل في إخماد جذوة المقاومة ووأدها في الضفة الغربية، وسيفشل على الدوام.

وقالت حمد أن المقاومة تمتد وتنتشر في جميع مدن وقرى الضفة الغربية الرغم من جرائم الاحتلال المتواصلة.

وأشارت إلى أن المؤسسة الأمنية للاحتلال الإسرائيلي تقف عاجزة أمام تنامي وتصاعد المقاومة في الضفة الغربية.

وأضافت أن شعبنا الفلسطيني سيستمر في الدفاع عن نفسه بجميع الوسائل والأدوات، حتى يدحر الاحتلال، ولن يشعر الاحتلال ومستوطنوه بالأمن والأمان على أرض فلسطين.

وتشهد الضفة الغربية والقدس المحتلة تصاعدًا في عمليات المقاومة ضد الاحتلال ومستوطنيه، ردًا على انتهاكات الاحتلال المتواصلة ومخططات توسيع الاستيطان ومساعي التهويد في القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وخلال الفترة ما بين 01-09-2023 حتى 07-09-2023، وثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" 206 أعمال مقاومة بالضفة والقدس، بينها 21 عملية إطلاق نار، وعملية طعن ومحاولة طعن، وإسقاط طائرتي استطلاع، أسفرت عن إصابة 9 إسرائيليين، بينما استشهد 3 فلسطينيين.

وأحصى المركز 10 عمليات نوعية أوقعت خسائر بشرية في صفوف الاحتلال في القدس المحتلة منذ مطلع عام 2023 حتى 7-9-2023، أسفرت عن 11 قتيلًا إسرائيليا وإصابة 41 آخرين.

ووثق (859) عملاً مقاوماً خلال شهر آب/ أغسطس الماضي، وأسفرت عن مقتل (5) إسرائيليين، وإصابة (58) جندياً ومستوطناً بجراح مختلفة، ليرتفع بذلك قتلى الاحتلال ومستوطنيه منذ بداية العام الجاري إلى (37) قتيلاً.