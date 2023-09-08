 التجمّع الصحفي الديمقراطي يدعو للكف عن ملاحقة الصحفيين

استنكر التجمّع الصحفي الديمقراطي اعتقال اثنين من الزملاء الصحفيين من قِبل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربيّة المحتلة، وطالب بالإفراج الفوري عنهما، وضمان عدم المساس بحريّة العمل الصحفي، والكف عن ملاحقة الصحفيين.

وطالب التجمّع، نقابة الصحفيين باتخاذ مواقف واضحة ضد الانتهاكات بحق الجسم الصحفي، واتباع وسائل نقابيّة أكثر فعاليّة في مواجهة مثل هذه الانتهاكات، والانحياز المطلق لحريّة العمل الصحفي وعدم الارتهان لادّعاءات أجهزة الأمن ووعودها.

وكانت الاستخبارات العسكرية، وهي ليست ذات اختصاص، قد استدعت الصحفي جرّاح خلف للمقابلة يوم الاثنين الماضي قبل أن تقوم باعتقاله وتحويله للنيابة العامة، ورغم صدور قرار قضائي من محكمة صلح جنين بتبرئته من التهمة الموجهة إليه، إلّا أنّ أجهزة الأمن تواصل اعتقاله والتحقيق معه.

كما اعتقل جهاز المخابرات العامة مساء الأربعاء الصحفي حاتم حمدان عقب انتهائه من تغطية فعالية طلابيّة في جامعة بيرزيت دون ابداء أي سببٍ لاعتقاله.