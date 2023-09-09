موعد عطلة المولد النبوي الشريف 2023 ، يتطلع المسلمون لمعرفة موعد المولد النبوي الشريف 2023 ؛ حيث تعلن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف يوم المولد النبوي عطلة رسمية في البلاد، ليحتفل المسلمون بذلك اليوم الطيب المبارك؛ حيث يوافق تاريخ عيد المولد النبوي الشريف موعدا هجريا ثابتا من كل عام، ولكنه يختلف في التقويم الميلادي بالتقديم 10 أو 11 يوما، وفي هذا التقرير نوضح لكم موعد المولد النبوي الشريف 2023.

الموعد النبوي الشريف 2023

تهل ذكرى المولد النبوي الشريف 2023 يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023، والموافق هجريا 12 ربيع الأول 1445، حيث أيام قليلة ويحتفل المسلمون في الجزائر بمناسبة المولد النبوي، وهي المناسبة الدينية الثالثة منذ بدء العام الهجري الجديد، فجاءت المناسبة الأولى بـ رأس السنة الهجرية يوم 1 محرم 1445، ثم المناسبة الدينية الثانية بـ يوم عاشوراء الذي يوافق 10 محرم 1445، والمناسبة الثالثة المرتقبة موعد المولد النبوي الشريف يوم 12 ربيع الأول 1445.

إجازة المولد النبوي 2023

إجازة المولد النبوي 2023-وتصدر البحث عبر محركات البحث العالمية أشهرهم محرك البحث جوجل عن موعد المولد النبوي 2023، و موعد إجازة المولد النبوي 2023، لذا سنقدم لكم في وكالة سوا الإخبارية موعد المولد النبوي 2023 و إجازة المولد النبوي 2023 خلال الأسطر القادمة.

وتوافق إجازة المولد النبوي 2023 في ذكرى المولد النبوي 2023 والذي يوافق يوم الأربعاء 12 ربيع الأول 27 سبتمبر 2023، حيث يحتفل المسلمون بمناسبة المولد النبوي الشريف 2023.

حكم الاحتفال بالمولد النبوي 2023

ومن المعتاد أن يحتفل المسلمون بمناسبة المولد النبوي 2023، واحياء ذكرى وفاته، فيما تساءل العديد عبر محرك البحث جوجل عن حكم الاحتفال بالمولد النبوي 2023، حيث عقبت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بـ الأزهر الشريف، إنه لا يصح إيمان العبد حتى تتفوق محبة النبي في قلبه على كل ما يملك من حطام الدنيا، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده» صحيح البخاري (1/ 12).

ونشر المجمع عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك "، أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم تكون باتباع سنته، فقال تعالى {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [آل عمران: 31].

وأوضح بأن الذي تعلمناه من سنة الله أنه كان يكثر من الأعمال الصالحة في مواطن النعمة، فكان يصوم يوم الإثنين وفاءً لربه على نعمة خلقه ففي الصحيح " أنه سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ؟ قَالَ: «ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ». صحيح مسلم.

وأكد المجمع أنه علينا أن نحتفي ونحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف 2023 بأفعال الخير كالصيام والعبادة والتقرب إلى الله تعالى والتوسعة على الأهل ونحو ذلك.

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