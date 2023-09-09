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رابط فحص تصاريح العمل شهر 9 عبر وزارة العمل في غزة 2023

رابط فحص تصاريح العمل شهر 9 عبر وزارة العمل في غزة 2023
رابط فحص تصاريح العمل شهر 9 عبر وزارة العمل في غزة 2023

غزة _ الرسالة نت

رابط فحص تصاريح العمال شهر 9 عبر وزارة العمل في غزة 2023 ... يتصاعد الفحص حول هذا العنوان في محركات البحث "جوجل"، حيث يبحث العمال في غزة بشكل متزايد مع بداية كل شهر، عن إمكانية الحصول على تصاريح للعمل في الأراضي الفلسطينية.

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نظام الدخول الموحد.. فحص تصاريح العمل بالألوان 2023

الرابط بشكل مباشر 

تصاريح العمل بالالوان 2023

حددت وزارة العمل في غزة دور الترشيح لتصاريح العمال، عبر خمس مجموعات ملونة يعرف من خلالها العامل في أي مجموعة متوقع أن يكون دوره، وتسعى الوزارة بشكل دائم على تحديث دور الترشيح للمسجلين للعمل في الداخل، ويتم الفحص من خلال نظام التسجيل الموحد لكل مواطن، وهي كالتالي:

  • اللون الأخضر: يدل على أن المرشح سيتم توفير اسمه في الدفعة
  • اللون الأصفر: سيتم ترشيح الاسم في الدفعة الثانية
  • اللون البرتقالي: الاسم يحتاج بعض الوقت، متوسط
  • اللون الأحمر: الاسم يحتاج الكثير من الوقت، بعيد
  • اللون الأسود: الاسم مرفوض بسبب موانع الترشيح
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/290055

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