باريس يغري مبابي بعقد فلكي قبل رحيله لريال مدريد

تسعى إدارة نادي باريس سان جيرمان للحفاظ على خدمات الفرنسي كيليان مبابي، الذي ينتهي عقده في الصيف المقبل.



ويخشى النادي الباريسي رحيل مبابي إلى ريال مدريد، عبر صفقة مجانية بعد أشهر قليلة، حيث يحق للاعب أن يوقع مع الميرنجي، بدءا من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.



ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، وافق الملاك القطريين ل"بي إس جي" على تقديم عرض تاريخي لمبابي، من أجل إقناعه بالاستمرار داخل حديقة الأمراء.



وأشارت الشبكة إلى أن العرض يبلغ قيمته مليار يورو مقابل عقد يمتد حتى 2029، ما يعني أن مبابي سيحصل على 200 مليون يورو سنويا.



وإذا وافق مبابي على العرض سيصبح صاحب أعلى راتب في العالم، إلى جانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، الذي يتقاضى ذات الراتب وفقا لتقارير صحفية.



وسبق أن زعم تقارير أن مبابي ضحى ب100 مليون يورو من مكافأة الولاء الخاصة به، من أجل العودة للتدريب وخوض المباريات مع باريس في الموسم الحالي.