تعاطف رياضي وردود فعل حزينة على ضحايا زلزال المغرب

خلّف زلزال المغرب المدمر الذي ضرب البلاد مساء الجمعة وحتى أول ساعات يوم السبت، العديد من ردود الفعل الحزينة في الأوساط الرياضية، وسط تعاطف منقطع النظير من الأسرة الرياضية العالمية من أنديةٍ واتحاداتٍ ولاعبين، وحتى المعلقين والمشاهير.

وتسبب زلزال المغرب الذي بلغت قوته نحو 7 درجات على مقياس ريختر في أضرار مادية في مدن عدة، مع تسجيل -إلى حدود الساعة السابعة صباحًا- 632 حالة وفاة و329 إصابة، من بينها 51 إصابة خطيرة"، وفق بيان لوزارة الداخلية المغربية.

وخرج عدد من المواطنين إلى شوارع هذه المدن خشية انهيار منازلهم وفقًا لصور متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي. وتظهر صور ومقاطع فيديو نشرها مستخدمو الإنترنت حطام مساكن في أزقة مراكش وسيارات تضررت جراء تساقط حجارة.

ووجه نادي ريال مدريد الإسباني رسالة تضامن، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" تويتر سابقًا، حيث كتب: "يُعرب نادي ريال مدريد ورئيسه ومجلس إدارته عن تضامنهم مع ضحايا الزلزال الذي تعرض له المغرب في الساعات الأخيرة. ونتقدم بأحر التعازي إلى أهالي الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

يُعرب نادي ريال مدريد ورئيسه ومجلس إدارته عن تضامنهم مع ضحايا الزلزال الذي تعرض له المغرب في الساعات الأخيرة. ونتقدم بأحر التعازي لأهالي الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين. #ريال_مدريد — ريال مدريد (@realmadridarab) September 9, 2023

ومن جانبه قال النجم المصري السابق محمد أبو تريكة عبر حسابه الرسمي: "نسأل الله أن يحفظ أشقاءنا في المغرب ويحميهم من كل سوء ومكروه"، وأرفق الدعاء بعلم المغرب، تضامنًا مع الشعب المغربي العربي الشقيق.

نسأل الله أن يحفظ أشقائنا في المغرب ويحميهم من كل سوء ومكروه 🇲🇦 — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) September 8, 2023

رسالة خاصة من بن ناصر إلى المغرب

وجّه الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، نجم نادي ميلان الإيطالي، رسالةً خاصةً إلى المغاربة، في أعقاب الزلزال الذي ضرب البلاد، وكتب عبر حسابه بمنصة "إكس" تويتر سابقًا: "قلبي كله مع المغرب وجميع المتضررين من الزلزال، نأمل أن يكون الضرر ماديًا فقط".

ويجدر الذكر أن بن ناصر المصاب والغائب عن تدريبات ناديه الإيطالي منذ فترة، ذهب مؤخرًا في زيارة إلى المغرب، إكرامًا لأصوله المغربية من ناحية والده.

De tout cœur avec le Maroc et toutes les personnes touchées par le séisme, espérons que les dégâts ne soient que matériels 🇲🇦❤️ — Ismaël Bennacer (@IsmaelBennacer) September 8, 2023

باريس سان جيرمان ومارسيليا يدعمان المغرب

أبدى ناديا باريس سان جيرمان ومارسيليا الفرنسيان، دعمهما الكامل للمغاربة، حيث كتب نادي العاصمة الفرنسية عبر حساباته بموقع التواصل الاجتماعي: "عائلة باريس سان جيرمان بأكملها تقف إلى جانب المغاربة بعد الزلزال المروع.. تعازينا لأولئك الذين فقدوا أحباءهم.. قلوبنا معكم".

ومن جانبه أوضح نادي الجنوب الفرنسي: "في هذه المحنة الرهيبة، يبعث أولمبيك مارسيليا تعازيه بقلب صادق ويرغب في تقديم كل دعمه للشعب المغربي ولجميع المتضررين من المأساة التي وقعت الليلة الماضية".

برشلونة يعزي عائلات ضحايا زلزال المغرب

تقدم نادي برشلونة الإسباني، بتعازيه الخالصة لأسر ضحايا زلزال المغرب، في رسالة وجهها عبر حسابه بمنصة "إكس": "يتقدم نادي برشلونة بخالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا زلزال المغرب، متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين والمتضررين".

يتقدم نادي برشلونة بخالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا #زلزال_المغرب، متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين والمتضررين. — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) September 9, 2023

دراجي يترحم على ضحايا الزلزال

وتفاعل زميله بنفس القناة، الإعلامي الجزائري حفيظ دراجي مع زلزال المغرب، وكتب منشورا عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وأرفقه بصور لمخلفات الزلزال: "لطفك بأهلنا في المغرب جراء الهزة الأرضية التي هزت إقليم الحوز مساء أمس وأودت بحياة العشرات رحمهم الله.. هي أرضه، ونحن عباده، والأمر كله بيده.. اللهم احفظ المغرب وشعبه وجميع المسلمين في كل مكان.. يارب".

لطفك بأهلنا في المغرب جراء الهزة الأرضية التي هزت إقليم الحوز مساء أمس و أودت بحياة العشرات رحمهم الله .

هي أرضه ، ونحن عباده ، والأمر كله بيده .

اللهم احفظ المغرب وشعبه وجميع المسلمين في كل مكان.

يارب pic.twitter.com/dOnAW0u1yp — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) September 9, 2023

الشوالي يدعو بحفظ المغرب وأهله

وبدوره عبر المعلق التونسي الشهير بقنوات "beIN" القطرية عن حزنه العميق، وكتب على حسابه بمنصة "إكس": اللهم احفظ أهلنا واخواننا في المغرب وبلاد المسلمين يا رب العالمين، اللهم ادفع عنا البلاء والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعل هذا الزلزال يمر ولا يضر يا رب العالمين. رحم الله الضحايا ونسأل الله الشفاء والسلامة للمصابين".