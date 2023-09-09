هيرست: السلطة فقدت بوصلتها الوطنية وأصبحت امتداد للشاباك

أكد رئيس تحرير موقع "ميدل إيست آي" الصحفي البريطاني ديفيد هيرست، أن السلطة فقدت بوصلتها الوطنية وأصبحت امتداد لـ "الشاباك الإسرائيلي".

وقال هيرست خلال مؤتمر لمركز حوار للدراسات حمل عنوان "ثلاثون عاما على توقيع اتفاق أوسلو: الحصاد والتقييم": "حل الدولتين غير قابل للتطبيق، عباس ما زال متمسك بأوسلو ويمنع إجراء الانتخابات".

وأوضح أن الاتفاق سيبقى موجودا طالما السلطة تقوم بدورها الأمني، مشيرا إلى أن السلطة في الانعاش وتقوم (إسرائيل) بمنحها الحياة عبر المساعدات المالية.

ولفت إلى أن مصلحة (إسرائيلية) كبرى وجود السلطة، "لأنها هي من تمنح الأمن للاحتلال وتحافظ على الهدوء والأمن على الحدود الشرقية التي تعتبر الأخطر على الاحتلال والمقصود الضفة".

وشدد هيرست أنه لا يمكن لأوسلو أن يؤدي لدولة قابلة للحياة، "أوجدت أوسلو نموذج احتلال غير مكلف".