إيران تعتزم إلغاء الدولار الأمريكي من تعاملاتها السياحية

تعتزم إيران إلغاء الدولار الأمريكي من التعاملات السياحية والمجالات غير التجارية مع دول المنطقة، بهدف التقليل من آثار العقوبات الأمريكية.

جاء ذلك، في تصريح صحفي لمحافظ البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين، اليوم السبت، في استخلاص العبر من العراق الذي استبدل الدينار العراقي بالدولار الأمريكي خلال زيارة ملايين الإيرانيين للعراق مؤخرًا.

وقال "فرزين" إن استبدال الدولار بالدينار العراقي يشكل تجربة عملية ناجحة لإلغاء الدولار من التبادلات غير التجارية والسياحية.

وأضاف أن "تعميم هذه التجربة على التبادلات من هذا النوع مع دول المنطقة، قيد الدراسة والتخطيط وقريباً سنشهد تنفيذ ذلك".

وأشار إلى أن إيران وزعت العملة العراقية للإيرانيين القاصدين زيارتها، لافتًا إلى توفير الدينار العراقي بكميات كبيرة منذ أشهر.

وأكد "فرزين" أن التعاملات السياحية وغير التجارية ما زالت تجري باليورو والدولار و"تجربة حذف الدولار في العراق كانت الأولى من نوعها".

وتسعى إيران لإلغاء الدولار من تجارتها الخارجية بغية التقليل من تداعيات وآثار العقوبات الأمريكية المفروضة عليها منذ 2018، في إطار سياسة إفشال مفاعيلها.

وفي السياق، تنظر طهران إلى توجه بعض الدول نحو إقصاء الدولار من التجارة الدولية بغية إنهاء سلطتها، كفرصة ومتنفس للالتفاف على العقوبات الأميركية.