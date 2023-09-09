كيف نحافظ على صحتنا بعيدًا عن الغذاء السليم والرياضة؟

ينصح الأطباء بتناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة، لأولئك الذين يتطلعون إلى التقدم في العمر مع الحفاظ على صحة جيدة، ماذا عن الضحك؟

لا تقل المشاركة الاجتماعية والصداقة و"الضحك الجيد" لا أهمية عن البقاء بصحة جيدة حتى سن الشيخوخة، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" عن طبيبة الشيخوخة في كلية ترينيتي في دبلن، "روز آن كيني".

يعزز التفاعل مع الآخرين صحة الدماغ، ويمكن أن يحمي أيضًا من أمراض القلب والسرطان.

وأوضحت الطبيبة كيني أن المشاركة الاجتماعية والصداقة والعلاقات الاجتماعية، لا تقل أهمية عن جميع التدابير الأخرى مثل ممارسة الرياضة والنظام الغذائي والنشاط البدني.

وذكرت أن الناس تطوروا ليحتاجوا إلى الآخرين، كحاجتنا إلى الغذاء والماء، لافتةً إلى أن حرمان النفس من الاختلاط، له تأثير يكون في الواقع سيئًا وسامًا مثل أي شيء يمكن أن تحصل عليه من الناحية البيولوجية".

وأكدت أن قضاء الوقت مع الأصدقاء والعائلة، يمكن أن يخفف من التدهور المعرفي والخرف.

الوحدة عامل خطر

وأظهرت مجموعة من الدراسات أن الشعور بالوحدة هو أحد عوامل الخطر الرئيسية لتطوير حالات تراجع الذاكرة، بحسب ما جاء في الصحيفة.

وبيّنت أن العزلة مرتبطة بصغر حجم الدماغ وصعوبات في المهارات الحيوية، مثل القدرة على التخطيط وتركيز الانتباه وتذكر التعليمات.

وشددت الطبيبة أن المعزولون اجتماعيًا بشكل مؤلم، هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بضعف صحة الدماغ.

ورجّحت كيني أن يكون "الالتهاب المزمن هو الخلل البيولوجي الكامن وراء جميع الأمراض الخطيرة التي نعرفها، مثل السرطان وأمراض القلب والسكتات الدماغية وما إلى ذلك".

وشرحت أن الوحدة تؤدي إلى التهاب مزمن، ولهذا السبب ترتبط هذه الأمراض بشكل كبير بالوحدة، كما هو الحال مع الخرف.

فوائد الضحك الصحية

ونشر موقع "هيلب غايد" مقالًا يشير فيه إلى أن الضحك من القلب يحدث تغيرات نفسية وجسدية، تساهم في تحسين المناعة والمزاح وتخفيف الألم.

وتعددت فوائد الضحك لتشمل تقوية جهاز المناعة، حيث يكبح هرمونات التوتر ويحفز الخلايا المناعية والأجسام المضادة لمكافحة العدوى وبالتالي يحسّن المقاومة للأمراض.

ويساعد الضحك في إطلاق مادة الإندورفين، وهي مادة كيميائية طبيعية تمنح الجسم الشعور بالسعادة.

ويعزز الإندورفين الشعور العام بالعافية، ويمكنه حتى أن يخفف الألم مؤقتًا، كما يخفف الضحك القوي التوتر الجسدي والإجهاد ويؤدي إلى استرخاء العضلات.

وبحسب المقال، يحمي الضحك القلب ويحسن وظيفة الأوعية الدموية، ويزيد من تدفق الدم ويساعد على الوقاية من مشاكل القلب والأوعية الدموية الأخرى.

ويحرق الضحك السعرات الحرارية بشكل خفيف إنما ليس كالرياضة واتباع حمية غذائية.

ووجدت إحدى الدراسات أن الضحك لمدة 10 إلى 15 دقيقة يوميًا يمكن أن يحرق نحو 40 سعرة حرارية.