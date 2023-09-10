فحص تصاريح العمال بالألوان 2023.. تحديثات الدخول الموحد عبر وزارة العمل ، يزداد البحث من سكان قطاع غزة على تقديم طلبات من أجل الحصول على تصاريح عمل في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة من أجل رفع مستوى وتحسين مستوى المعيشة.





يعد رابط فحص التصاريح العمل محط أنظار الكثير من أصحاب العمالة الغير منتظمة في قطاع غزة للعمل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك لتحسين أوضاعهم المالية والانتقال من ظروف معيشية متردية إلى حالة جيدة تمكنهم من شراء مستلزمات، ومتطلبات أسرهم وليكونوا أكثر حظاً وسعادة من أقرانهم العمال في ظل انعدام فرص العمل.

الاستعلام عن تصاريح العمال بالألوان 2023

القيام بالدخول إلى موقع وزارة العمل لفحص التصاريح أضغط هما

الدخول إلى خانة فحص التصاريح الجديدة.

كتابة اسم المستخدم ويكون عبارة عن رقم الهوية.

كتابة كلمة المرور التي تم إرسالها في رسالة نصية إلى الهاتف.

عمل تسجيل الدخول لفحص لون التصريح الخاص بك.

ألوان تصاريح العمال 2023

فيما حددت وزارة العمل في غزة دور الترشيح لتصاريح العمال، عبر خمسة مجموعات ملونة يعرف من خلالها العامل في أي مجموعة متوقع أن يكون دوره، وهي كالتالي:-

اللون الأخضر: يدل على أن المرشح سيتم توفير اسمه في الدفعة

اللون الأصفر: سيتم ترشيح الاسم في الدفعة الثانية

اللون البرتقالي: الاسم يحتاج بعض الوقت، متوسط

اللون الأحمر: الاسم يحتاج الكثير من الوقت، بعيد

اللون الأسود: الاسم مرفوض بسبب موانع الترشيح

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