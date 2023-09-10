ما ‫أعراض ارتجاج المخ؟

قالت مؤسسة الدماغ الألمانية، إن الأطفال الصغار كثيرا ما يسقطون على رؤوسهم أثناء اللعب، مما يعرضهم لخطر الإصابة بارتجاج المخ، الذي قد يؤدي في بعض الحالات إلى الشلل، أو الموت.
وأضافت المؤسسة أن كبار السن يندرجون -أيضا- ضمن الفئة الأكثر عرضة للإصابة بارتجاج المخ؛ نظرا لارتفاع خطر تعرضهم للسقوط، بسبب ارتباكهم في المشي، وبسبب عدم التوزان الناتج عن الشيخوخة.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن أدوية منع تخثر الدم، التي غالبا ما يتناولها كبار السن، ترفع خطر حدوث نزيف دماغي عند السقوط على الرأس.
أعراض ارتجاج المخ
وتتمثل أعراض الإصابة بارتجاج المخ في:
الصداع الشديد.
الغثيان.
الدوار.
القيء.
التشوش الذهني.
فقدان الوعي.
التشنجات.
اضطرابات الرؤية أو الكلام أو الشم.
ويجب استدعاء الإسعاف فور ملاحظة هذه الأعراض، للخضوع للعلاج في الوقت المناسب.
المصدر : الألمانية