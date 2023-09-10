بعد توقف 5 أيام .. استئناف حركة التصدير عبر كرم أبو سالم

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في غزة عن استئناف حركة تصدير البضائع من قطاع غزة للخارج عبر معبر كرم أبو سالم التجاري اليوم الأحد بعد توقفٍ دام خمسة أيام على التوالي.

وقال المتحدث باسم الهيئة عقيد هشام عدوان في تصريح صحفي، إن حركة التصدير عبر المعبر عادت اليوم كما كان معمولا به قبل قرار سلطات الاحتلال إغلاقه أمام تصدير البضائع.

وأعلنت سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) مساء الإثنين الماضي، عن وقف التصدير بحجة العثور على مادة مُتفجرة أثناء محاولة تهريبها للضفة من غزة.

ويعتبر منفذ كرم أبو سالم الواقع جنوب القطاع، المنفذ التجاري الوحيد لسكان القطاع، ويتعرض للإغلاقات بين الفينة والأخرى، ويعمل خمسة أيام أسبوعيًا.