الكتلة الإسلامية بالنجاح تفتتح معرضا لتوفير مستلزمات الطلاب

افتتحت الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح الوطنية بنابلس ظهر اليوم الأحد، معرض القرطاسية الفصلي تحت شعار "بالعلم والمقاومة رجال تأبى المساومة".

وينظم المعرض في الحرم الجديد - ساحة النافورة - مقابل مدرج كلية العلوم، ويشمل قرطاسية وكتب جامعية وملخصات وكتب ثقافية ومستلزمات مختبرات وأدوات إلكترونية وفنية.

وقالت الكتلة الإسلامية إن المعرض يقام مع بداية كل فصل دراسي، لتوفير ما يلزم الطالب الجامعي بأفضل جودة وأقل أسعار.

وعبر الطلبة عن سعادتهم بما وفرته الكتلة من مستلزمات جامعية وبأسعار مناسبة تلبي احتياجاتهم من كتب ودفاتر وقرطاسية.

وأكدوا أن الكتلة الاسلامية ستبقى متميزة ومبدعة في كل معارضها ونشاطاتها التي تهدف لمساعدة الطالب.

اعتصام متواصل

ويتزامن المعرض مع استمرار الاعتصام المفتوح لليوم 11 على التوالي لطلاب الكتلة الإسلامية داخل أسوار الجامعة، رفضاً لسياسات القمع والطرد بالقوة التي مارستها إدارة الجامعة ضد طلبتها المحتمين بأسوار بسبب ملاحقتهم من قبل أجهزة السلطة.

وارتفع عدد طلاب جامعة النجاح الوطنية في نابلس، المعتقلين في سجون السلطة بالضفة الغربية إلى ستة، بعد اعتقال أجهزة أمن السلطة ثلاثة من طلبة الجامعة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوة من جهاز الأمن الوقائي اعتقلت الليلة الماضية الطلبة عمر سلامة ومصعب حنايشة وإبراهيم تركمان، ونقلتهم إلى سجون السلطة.

وجاء اعتقال الطالب مصعب حنايشة من بلدة قباطية جنوب جنين، بعد قرابة شهر من الإفراج عنه من سجون الاحتلال التي أمضى بها 16 شهراً في الاعتقال الإداري.

وتعتقل أجهزة السلطة منذ عدة أيام طلبة الكتلة الإسلامية، يمان دويكات لليوم 23، وبراء قصراوي لليوم 25، وعبد القادر قطناني لليوم 5.