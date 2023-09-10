الاحتلال يمدد اعتقال الأسير المضرب عن الطعام الأخرس

قال نادي الأسير، إنّ محكمة الاحتلال في (سالم) مددت اليوم الأحد، اعتقال الأسير الشيخ ماهر الأخرس (52 عامًا) من بلدة سيلة الظهر/ جنين، للمرة الثالثة، والمضرب عن الطعام منذ 19 يومًا رفضًا لاعتقاله، وذلك حتّى يوم الخميس المقبل الموافق 14 أيلول الجاري.

وبين نادي الأسير، أنّ نيابة الاحتلال قدمت لائحة (اتهام) بحقه، وخلال المحكمة رفض الأسير الأخرس جميع (التهم)، وأكّد على أنّه سيواصل إضرابه رفضًا للتهم الباطلة التي وجهها الاحتلال له.

ولفت نادي الأسير، إلى أنّ إدارة السّجون ما تزال تحتجز الأسير الأخرس في زنازين معتقل (الجلمة)، في ظروف قاسية وصعبة، ووضعه الصحيّ في تفاقم مستمر مع مرور الوقت.

يُشار إلى أنّ الاحتلال أعاد اعتقال الأسير الأخرس في 23/8/2023، وأعلن إضرابه عن الطعام منذ لحظة اعتقاله.

يُذكر أنّ المعتقل الأخرس هو أسير سابق أمضى خمس سنوات في سجون الاحتلال، كان آخرها في عام 2020، وخاض خلاله إضرابا مفتوحا عن الطعام رفضاً لاعتقاله الإداري استمر لمدة 103 أيام، وهو متزوج وأب لستة أبناء.