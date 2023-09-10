السلطة تصعّد اعتقالاتها السياسية بحق الطلبة والمقاومين بالضفة

تواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية تصعيد انتهاكاتها واعتقالاتها السياسية بحق الطلبة والمقاومين والأسرى المحررين والنشطاء على خلفية آرائهم وتوجهاتهم السياسية.

وضبطت أجهزة السلطة منصة لإطلاق الصاروخ الذي أطلق على مستوطنة "رام أون" قرب جنين، فيما اعتقلت عدداً من طلبة جامعة النجاح، وهم عمر سلامة ومصعب حنايشة، وإبراهيم تركمان من جنين، ضمن حملتها المسعورة بحق طلبة الجامعات.

واعتدت عناصر السلطة بزي مدني على طلبة جامعة القدس أبو ديس، خلال تنظيمهم مؤتمراً صحفياً ضد اعتقال زميلهم مهند قفيشة، ما أدى إلى إصابة الطالب عبد الرحمن عبد اللطيف بجروح بليغة في رأسه وعينه.

ومددت أجهزة السلطة في رام الله اعتقال الطالب في جامعة بيرزيت أسامة بعيرات لمدة 15 يوما، بينما واصل أبناء الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح اعتصامهم داخل أسوار الجامعة لليوم الـ 12 على التوالي رفضاً للاعتقال السياسي.

وتعتقل أجهزة السلطة في رام الله الطالبين في جامعة بيرزيت معتصم عرمان وأسامة عمر، لليوم الـ3 على التوالي، إضافة إلى اعتقال الطالب بالجامعة نفسها محمد شاكر لليوم الـ4 على التوالي.

وتواصل أجهزة السلطة اعتقال الشاب عز الدين عودة من طولكرم لليوم الـ 5 على التوالي، والطالب بكلية الفنون بجامعة النجاح عبد القادر قطناني لليوم الـ5 على التوالي.

وتختطف أجهزة السلطة منسق الكتلة الإسلامية في جامعة القدس والطالب في كلية المهن الصحية مهند قفيشة من الخليل، لليوم الـ 5 على التوالي.

وطالت الاعتقالات السياسية المطارد لدى الاحتلال عدي الشحروري، والمعتقل لدى أجهزة السلطة منذ 23 يوماً، بعد محاصرته في بلدة الفارعة جنوب طوباس.

ورغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنه، تواصل أجهزة السلطة في رام الله اختطاف المـطارد مصعب اشتية لليوم الـ 357 على التوالي.

حرية نيوز