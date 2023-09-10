(الجبهة الديمقراطية) تدين اعتقال أجهزة السلطة لكوادرها

أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين استمرار اعتقال أجهزة السلطة في الضفة لكوادرها في بلدة يعبد منذ حوالي شهر ونصف وإخضاعهم للتعذيب، وكذلك قيامها قبل أيام باعتقال أحد كوادرها في عصيرة القبلية.

وطالبت الجبهة في بيان لها الأحد، السلطة وقيادتها بالكف عن ملاحقة واعتقال كوادر الجبهة وكل المناضلين والمقاومين ضد الاحتلال والمنخرطين في فعاليات المقاومة الشعبية ضد الاحتلال وبغض النظر عن انتماءاتهم السياسية.

وأضافت أن شهادات عدد من المناضلين والمعتقلين السياسيين الذين أفرج عنهم مؤخراً من مراكز التحقيق التابعة للسلطة، تؤكد على الوضع الكارثي لهذه المراكز وأساليب التعذيب القاسية الموروثة من الاحتلال والتي تتعارض مع جميع المبادئ الاخلاقية والوطنية، الأمر الذي يستدعي من المؤسسات الحقوقية التدخل والاستماع إلى شهاداتهم.

وقالت الجبهة: إن "الاعتقالات السياسية لكوادر ونشطاء المقاومة الشعبية من قبل الأجهزة الأمنية، والتي تترافق مع حملات الاعتقال والاقتحامات المتكررة اليومية التي يقوم بها جيش الاحتلال في مدننا وقرانا ومخيماتنا، إنما هي خدمة مجانية للاحتلال وتدلل على أن مفاعيل مسار العقبة – شرم الشيخ الأمني هي التي تتحكم بأداء السلطة وأجهزتها الأمنية.

وأضافت الجبهة بيانها مطالبة بتحريم وتجريم الاعتقال السياسي مهما كان مصدره وبغض النظر عن السلطة التي تمارسه، بسبب الأضرار الجسيمة التي يلحقها بنضال شعبنا ضد الاحتلال، وبالنسيج الاجتماعي الفلسطيني وبالجهود المبذولة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.