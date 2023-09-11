الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

صراع وجدل بين بيريز وأنشيلوتي على خليفة بنزيما

أنشيلوتي وبنزيما
أنشيلوتي وبنزيما

الرسالة نت

أثار مركز رأس الحربة الكثير من الجدل في ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي المنصرم، بعد رحيل الفرنسي كريم بنزيما إلى اتحاد جدة السعودي.

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فقد حدد المدرب كارلو أنشيلوتي اسمين لفلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، لكن الأخير لم يستجب.

وأشارت إلى أن الاسم الأول كان الصربي دوسان فلاهوفيتش، مهاجم يوفنتوس، لكن النادي الإيطالي طلب 90 مليون يورو، لذا ألغى بيريز الصفقة على الفور.

وقدم أنشيلوتي لإدارة ريال مدريد اسما آخر أقل تكلفة، وهو البرازيلي ريتشارليسون مهاجم توتنهام، لكن إدارة الميرنجي لم تقتنع بالصفقة، ولم تخض مفاوضات لتلبية طلب المدرب الإيطالي.

اقرأ أيضاً: أول مهاجم على طاولة ريال مدريد في الانتقالات الشتوية

وختمت: "بيريز قرر أن خط الهجوم الحالي للميرنجي كافٍ، مع وصول خوسيلو، وانتظار كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، في الصيف المقبل، بينما يرى أنشيلوتي أن الفريق في حاجة لمهاجم آخر".

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/290186

كلمات مفتاحية

ريال مدريد بيريز أنشيلوتي بنزيما

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من رياضة

تم نسخ الرابط بنجاح.