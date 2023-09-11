الناشط صوافطة: ردع الاحتلال تآكل أمام ضربات المقاومة بالضفة

أكد الناشط السياسي نادر صوافطة، أن المقاومة آخذة بالاتساع والانتشار في الضفة الغربية، وأن حالة الرّدع للاحتلال تآكلت أمام ضربات المقاومة الفلسطينية.

وبيّن خلال حديثـه مع قناة "حطين الرقمية" أن الضفة الغربية تملك ما يعرف بثلاثية المقاومة من ناحية استمرار المقاومة وتطورها وتنوعها.

وأشار إلى أن العبوات الناسفة في الضفة الغربية أصبحت تؤرق الاحتلال بشكل كبير.

وشدد على أن المقاومة في كل يوم تثبت جدارتها بإيقاع الخسائر بالعدو، لافتًا إلى أن العبوات الناسفة للمقاومة في الضفة الغربية تعتبر تطورا خطيرا يؤثر على الاحتلال.

وأوضح أن المؤسسة العسكرية (الإسرائيلية) تحسب ألف حساب للعبوات الناسفة، مشيرًا إلى أن الاحتلال يأخذ احتياطات كبيرة حين يقتحم أي بلدة شمال الضفة خشية الوقوع في مصيدة العبوات الناسفة.

وقالت كتائب القسام في بيانٍ مقتضبٍ صباح اليوم إن مجاهديها وفصائل المقاومة خاضوا اشتباكًا عنيفًا مع قوة (إسرائيلية) خاصة في حي البيادر في مدينة جنين، وتم استهداف تعزيزات الجيش (الإسرائيلي) وقناصته بوابل كثيف من الرصاص.

وكانت المقاومة قد تصدّت صباح اليوم لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم عقبة جبر، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة.

وأعلنت مجموعة تطلق على نفسها "كتيبة العياش" أمس الأحد، عن قصف مستوطنة "رام اون" في غلاف جنين بصاروخ قسام (١)، في إطار الإعداد والتطوير المستمر، وردا على جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا وثأرًا لحرائرنا وشرفنا.