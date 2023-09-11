قرر الاتحاد الألماني، اليوم الأحد، إقالة هانزي فليك، مدرب المنتخب الأول من منصبه، بعد الخسارة الودية القاسية (1-4) على ملعبه أمام اليابان، وهي الهزيمة الرابعة التي يتعرض لها الفريق في 5 لقاءات.

وقال بيرند نويندورف، رئيس الاتحاد الألماني: "لقد توافقنا على أن المنتخب الأول يحتاج إلى قائد جديد بعد النتائج المحبطة مؤخرًا. نحتاج لروح من التفاؤل والثقة مع اقتراب أمم أوروبا 2024 في بلادنا".

وأضاف: "بالنسبة لي شخصيا، إنها واحدة من أصعب القرارات التي اتخذتها في فترتي حتي الآن؛ لأنني أقدر هانزي فليك ومساعديه كخبراء في كرة القدم وكأشخاص، ورغم ذلك فإن النجاح الرياضي مهم للغاية بالنسبة للاتحاد الألماني، لذلك السبب كان القرار حتميًا".

وسيتولى رودي فولر، مدير المنتخب، وهانيس وولف، المدرب الفني للمنتخب الألماني لأقل من 20 عامًا، ومساعده ساندرو فاجنر، المسؤولية في المباراة الودية أمام فرنسا، وصيف بطل كأس العالم، والتي ستقام في دورتموند غداً الثلاثاء.

وفي نفس السياق كشف تقرير صحفي عن مفاجأة كبرى، تتعلق بأحد المرشحين لقيادة منتخب ألمانيا خلفًا للمدرب هانز فليك، الذي أُقيل اليوم الأحد بعد الخسارة الودية الكبيرة أمس أمام اليابان (4-1).

فبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، يعد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد، أحد المرشحين لقيادة منتخب الماكينات.

وأضافت الصحيفة أن تاريخ زيدان اللامع، سواء على مستوى الأندية التي لعب لها، أو مسيرته التدريبية مع ريال مدريد، والاحترام الذي يحظى به بسبب مكانته كلاعب، يمكن أن يدعم اختياره كمدرب لألمانيا.