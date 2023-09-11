حلايقة: مقاومة الشعب الفلسطيني حق مشروع دوليًا

أكدت عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، سميرة حلايقة، أن الشعب الفلسطيني يُمارس حقه في المقاومة "دون رضوخٍ لأية إملاءات من هنا أو هناك".

وأوضحت في تصريح صحفي تلقته "الرسالة نت" اليوم الإثنين: "مقاومة الشعب الفلسطيني حق مشروع بالمواثيق والأعراق الدولية، وما دام الاحتلال موجودًا فالمقاومة واجبة".

وقالت حلايقة إن "انعدام الحماية للفلسطينيين، محليًا ودوليًا، دفع الشعب الفلسطيني ومقاومته للدفاع؛ الذي تحول لواجب ضد حرب العصابات التي تمارس ضده".

وأشادت النائب في البرلمان الفلسطيني بتصدي المقاومة الفلسطينية لاقتحامات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية بشكل يومي.

وبيّنت: "الاحتلال ومستوطنوه يمارسون إجرامهم بحق الشعب الفلسطيني، من مداهماتٍ واعتقالاتٍ يومية، تطال العديد من المناطق في الضفة الغربية، والشعب يُمارس حقه بالدفاع عن نفسه".

وصباح اليوم، أُصيب 3 فلسطينيين، واعتُقل آخر، جراء مواجهات واشتباكات مسلحة اندلعت، عقب اقتحام جيش الاحتلال، مخيم عقبة جبر للاجئين، جنوبي مدينة أريحا، شرق الضفة الغربية.

ويشنّ جيش الاحتلال، بشكل يومي، حملة اعتقالاتٍ ومداهماتٍ في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس، يتخللها عادةً مواجهات تُسفر عن شهداء وإصابات أحيانًا.