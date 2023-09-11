أيقونات فنية تشكيلية وموسيقية فلسطينية رسخت الهوية الوطنية

رسخ العديد من اللاجئين الفلسطينيين هويتهم الوطنية الفلسطينية بالفن التشكيلي والموسيقى والتلحين.. ومن بين هؤلاء الراحل محمد الوهيبي ومتولي أبو ناصر وفؤاد الموعد الذين ترعرعوا في حنايا المخيمات الفلسطينية في سوريا، لتبقى عيونهم شاخصة باتجاه وطنهم الوحيد فلسطين.

محمد الوهيبي

توفي الفنان التشكيليّ الفلسطينيّ محمد الوهيبي عام 2015 عن عمر 68 سنة، بعد رحلة متميزة من العطاء في عالم الفنّ التشكيليّ، إذ أبدع لوحات حفرية ملوّنة ولوحات تشكيلية حملت بصمته الخاصة ليعبّر عن حالات إنسانية كانت فلسطين ـ وطنه الأمّ ـ حاضرةً فيها بقوة.

والوهيبي من مواليد مدينة طبريا في فلسطين عام 1947، عاش وأسرته بعد النكبة في مخيم خان الشيح في محافظة ريف دمشق، وتلقى دروسه الابتدائية والإعدادية في مدارس المحافظة، ثمّ درس المرحلة الثانوية في دمشق وتخرّج في كلّية الفنون الجميلة ـ قسم الحفر والطباعة اليدوية عام 1984.

يقول الفنان أكثم طلاع ـ ابن شقيقة الراحل ـ إن الوهيبي ساهم في تطوير الحركة التشكيلية في سوريا في فترة الثمانينات من القرن الماضي، مع رواد تلك المرحلة. إذ شارك في أكثر من عشرين معرضاً فردياً كان آخرها عام 2010، وفي عدد كبير من المعارض الجماعية كان آخرها معرض "الخريف" السنوي السنة الماضية.

وقال طلاع إن رحيل الوهيبي خسارة للفن التشكيليّ في سوريا وفلسطين والعالم العربي، فالراحل كان راوياً بصرياً من خلال الرموز والحكايا الفلسطينية والاسطورة، ومبدعاً حقيقياً له حضوره القويّ في المشهد الفني التشكيليّ، وستبقى أعماله حاضرة في عالم الفنّ التشكيليّ.

متولي أبو ناصر

مسرحي فلسطيني من مواليد 22/04/1974 دمشق. البلد الاصلي: فلسطين ـ قضاء صفد ـ قرية النويرية. التعليم : كلية العلوم النفسية ـ جامعة دمشق. بدأ مشواره الثقافي مع مسرح الطفل مع مسرحية "الأرنب الضائع" 1996 / مخيم اليرموك ـ منتدى غسان كنفاني / تأليف و إخراج. العرض الثاني للأطفال بعنوان " السّر" 1998 / تأليف وإخراج. بعدها توجه إلى مسرح الكبار وأسس مع بعض الشبان "مسرح أبناء الشمس" من بينهم الشهيد الفنان حسان حسان. كان العرض الأول مسرحية "سبع دقائق تكفي" 2005 ـ تأليف وإخراج / عرضت في عدة أماكن منها مسرح الخالصة اليرموك ـ لبنان. مسرحية " ليش" 2006 ـ على مسرح اليونوسكو في بيروت ضمن فعاليات المسرح الصامت. تأليف وإخراج.

ومن مؤلفاته: 2009/ مجموعة مسرحية تتضمن نصين " سبع دقائق تكفي" و " حلم و لكن عن دار كنعان. 2010/ "خريف الذكريات" كان هذا النص من ضمن النصوص الثلاثة التي فازت بمهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما. ترجم العمل الى الانكليزية. 2014/ مع عدد من الصحفيين والباحثين صدر كتاب "تجربة المدن المحررة في سوريا" كان لي مشاركة بالجزء المتعلق بالحالة الفلسطينية في سوريا. 2015/ مع عدد من الباحثين الدوليين الأجانب من سويسرا وفرنسا أصدرنا بحثا علميا تحت اسم "المجتمع المدني في سوريا" ترجم البحث إلى عدة لغات منها العربية والأنجليزية والفرنسية.. عمل في هذا البحث 30 باحث اجتماعي.

خلال هذا المشوار كان له عمل صحفي مع عدة منابر كانت بدايتها مع نشر مقالات في النقد المسرحي (جريدة تشرين ـ الثورة ـ الهدف ـ الحياة المسرحية ). وبعد عام 2010 عمل مع عدة منابر منها (جريدة الأخبار اللبنانية ـ جريدة المدن ـ العربي الجديد الأنجليزية ـ بوابة اللاجئين الفلسطينيين ـ مجلة رمان الثقافية. خلال الأعوام 2014 و2015 و2018؛ نفذ عدة مشاريع في " مسرح الدمى" في السويد باللغة السويدية والعربية.

فؤاد موعد

موسيقي وعازف عود وقانون فلسطيني من مواليد مخيم اليرموك بدمشق 1976، وتعود أصوله إلى قرية صفورية قضاء مدينة الناصرة الجليلية؛ وهو مدرس موسيقى، وهو مدرس سابق بكل من: قرى الأطفال العالمية SOS فرع سوريا وبرنامج المرآة التابع لوكالة الغوث الدولية وفي مدرسة اللاييك بدمشق فضلاً عن مدرسة التطبيقات المسلكية بدمشق، مدرسة Busy Bee دمشق، جمعية قوس قزح لأطفال دمشق كما درسّ في مدارس السنابل بدمشق وعدة مدارس خاصة وعامة، وهو مختص بشكل كبير بالموسيقى ومسرح الطفل.

تتلمذ قي مجال الموسيقى على يد الموسيقار الراحل حسين نازك حيث كان آخر تلاميذه، وعمل الموعد كعازف في فرقة العاشقين الفلسطينية وقرقة بيسان، فرقة مورة، والموعد عضو مؤسس بفرقة مولتي كولتي النمساوية ومدرب فرقة أجيال للفنون الشعبية الفلسطينية ، وحاز الموعد على تقدير كأفضل مدرس موسيقى للأطفال من وزارة التربية والتعليم السورية، ولديه مشاركات فنية محلية وعربية ودولية، ويقيم الفنان الموسيقي فؤاد موعد في النمسا منذ 2014، وهو مدير صفحة الموسيقار حسين نازك وعضو مجموعة إحياء التراث الفلسطيني والأرشيف الوطني الفلسطيني .