الاحتلال يعتقل 5200 أسير في سجونه

تعتقل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، نحو 5200 أسير فلسطيني، داخل سجونها ومراكز التحقيق، بحسب معطيات حديثة نشرها نادي الأسير.

وقال نادي الأسير، في بيان وصل "الرسالة نت"، اليوم الاثنين، إن عدد المعتقلين في سجون الاحتلال بلغ نحو 5200 أسير، من بينهم 36 أسيرة.

وأشار إلى أنه من بين المعتقلين 170 طفلًا، فيما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين 1264، بينهم 20 طفلًا، و4 أسيرات هن: رغد الفني، وسماح عوض، وحنان البرغوثي، وفاطمة أبو شلال.

ويأتي هذا التصاعد الكبير في أعداد المعتقلين، على ضوء الإجراءات الانتقامية التي تتخذها إدارة السجون ضد الأسرى، بأوامر من الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، منها منعهم من الخبز الطازج وتفريقهم بين السجون وتحديد مدة الحمام للأسير في بعض السجون، وإلغاء قانون الإفراج المبكر، وأخيرًا تقليص عدد الزيارات من الضفة الغربية إلى مرة كل شهرين بدلاً من مرة كل شهر.