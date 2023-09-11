مقتل شخص وإصابة آخرين في تجدد الاشتباكات بعين الحلوة

قُتل شخص وأُصيب آخرون، صباح اليوم الاثنين، إثر تجدد المواجهات المسلحة، في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان.

وقالت مصادر إعلامية، إنّ مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، جنوب لبنان، يشهد منذ صباح اليوم، اشتباكات على عدد من المحاور في المخيم، خصوصًا في حي الطيرة، ومحور الرأس الأحمر.

واندلعت اشتباكات متقطعة في محاور أخرى بمخيم عين الحلوة، لا سيما محور التعمير البركسات، وذكرت المصادر، أنّ الاشتباكات الدائرة يُستخدم فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية.

وأسفرت الاشتباكات الدائرة منذ فجر اليوم، عن مقتل شخص وإصابة آخرين، ما رفع عدد القتلى منذ الخميس الفائت إلى 6، وجرح أكثر من 50، ونزوح مئات العائلات.

يُذكر أنّ خمسة عسكريين لبنانيين، أُصيبوا أمس الأحد، أحدهم بحالة حرجة، إثر سقوط ثلاثة قذائف على مركزين تابعين لوحدات الجيش اللبناني المنتشرة في محيط مخيم عين الحلوة، وجرى نقلهم إلى المستشفيات المجاورة للمعالجة.

وتجدّدت الاشتباكات في مخيم عين الحلوة، يوم الخميس الماضي، بعد اتفاقٍ تمّ التوصّل إليه في وقتٍ سابقٍ لوقف إطلاق النار، إثر جولات اقتتال بدأت في 29 يوليو/ تموز الماضي واستمرت لعدة أيام، وأدت إلى مقتل 13 شخصًا وإصابة العشرات.

وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" علّقت في منتصف أغسطس/ آب الماضي، كلّ خدماتها في مخيم عين الحلوة، احتجاجًا على استمرار وجود المقاتلين المسلّحين في منشآتها.

وتأسس مخيم "عين الحلوة" للاجئين الفلسطينيين عام 1948، وهو الأكبر في لبنان، إذ يضم حوالي 50 ألف لاجئ مسجل بحسب الأمم المتحدة، بينما تفيد تقديرات غير رسمية بأن عدد سكانه يتجاوز 70 ألفًا.