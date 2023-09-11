جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري 2023/2024

أسفرت قرعة الدوري المصري في موسم 2023-2024، عن وقوع الأهلي في مواجهة ضيفه المصري البورسعيدي في الجولة الأولى، على أن يختتم المنافسات، بملاقاة فيوتشر.

وتنطلق منافسات الدوري المصري هذا الموسم، في الفترة بين 18 سبتمبر 2023 و30 يوليو 2024.

ويستهل الأهلي مهمة الدفاع عن لقبه، أمام المصري البورسعيدي.

ويلتقي الأهلي غريمه الزمالك في قمة مباريات الجولة العاشرة، فيما ينتظر الإسماعيلي في الجولة الثالثة، ويواجه بيراميدز في الجولة الرابعة عشر.

ويختتم الأهلي مبارياته ضد فيوتشر في الجولة السابعة عشر.

يشار إلى أن ترتيب مباريات الدور الأول يتطابق مع ترتيب مباريات الدور الثاني، أي أن الأهلي سيبدأ النصف الثاني من موسمه، بمواجهة المصري ويختتمه بلقاء فيوتشر.

جميع مباريات الأهلي في الدوري الممتاز موسم 2023-2024