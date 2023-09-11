جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري 2023/2024

أسفرت قرعة الدوري المصري في موسم 2023-2024، عن وقوع الأهلي في مواجهة ضيفه المصري البورسعيدي في الجولة الأولى، على أن يختتم المنافسات، بملاقاة فيوتشر.
وتنطلق منافسات الدوري المصري هذا الموسم، في الفترة بين 18 سبتمبر 2023 و30 يوليو 2024.
ويستهل الأهلي مهمة الدفاع عن لقبه، أمام المصري البورسعيدي.
ويلتقي الأهلي غريمه الزمالك في قمة مباريات الجولة العاشرة، فيما ينتظر الإسماعيلي في الجولة الثالثة، ويواجه بيراميدز في الجولة الرابعة عشر.
ويختتم الأهلي مبارياته ضد فيوتشر في الجولة السابعة عشر.
يشار إلى أن ترتيب مباريات الدور الأول يتطابق مع ترتيب مباريات الدور الثاني، أي أن الأهلي سيبدأ النصف الثاني من موسمه، بمواجهة المصري ويختتمه بلقاء فيوتشر.
جميع مباريات الأهلي في الدوري الممتاز موسم 2023-2024
- الجولة الأولى: الأهلي × المصري
- الجولة الثانية: سيراميكا كليوباترا × الأهلي
- الجولة الثالثة: الأهلي × الإسماعيلي
- الجولة الرابعة: الجونة × الأهلي
- الجولة الخامسة: الأهلي × بلدية المحلة
- الجولة السادسة: المقاولون العرب × الأهلي
- الجولة السابعة: الأهلي × سموحة
- الجولة الثامنة: زد × الأهلي
- الجولة التاسعة: الأهلي × الاتحاد السكندري
- الجولة العاشرة: الزمالك × الأهلي
- الجولة الحادية عشر: فاركو × الأهلي
- الجولة الثانية عشر: الأهلي × الداخلية
- الجولة الثالثة عشر: طلائع الجيش × الأهلي
- الجولة الرابعة عشر: الأهلي × بيراميدز
- الجولة الخامسة عشر: البنك الأهلي × الأهلي
- الجولة السادسة عشر: الأهلي × إنبي
- الجولة السابعة عشر: فيوتشر × الأهلي