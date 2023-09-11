جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2023/2024

أقيمت مساء اليوم الإثنين قرعة الموسم الجديد من بطولة الدوري 2023/24 بساحة الشعب في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور نجوم الكرة المصرية.

وقال أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية خلال كلمته بفعاليات القرعة إن الموسم سيبدأ يوم 18 سبتمبر 2023 على أن ينتهي في 30 يوليو 2024،

جميع مباريات الزمالك في الدوري المصري الممتاز موسم 2023/2024