جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2023/2024

أقيمت مساء اليوم الإثنين قرعة الموسم الجديد من بطولة الدوري 2023/24 بساحة الشعب في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور نجوم الكرة المصرية.
وقال أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية خلال كلمته بفعاليات القرعة إن الموسم سيبدأ يوم 18 سبتمبر 2023 على أن ينتهي في 30 يوليو 2024،
جميع مباريات الزمالك في الدوري المصري الممتاز موسم 2023/2024
- الجولة الأولى ـ بيراميدز vs الزمالك
- الجولة الثانية ـ الزمالك vs المقاولون العرب
- الجولة الثالثة ـ البنك الأهلي vs الزمالك
- الجولة الرابعة ـ الزمالك vs سموحة
- الجولة الخامسة ـ إنبي vs الزمالك
- الجولة السادسة ـ الزمالك vs زد
- الجولة السابعة ـ فيوتشر vs الزمالك
- الجولة الثامنة ـ الزمالك vs الاتحاد
- الجولة التاسعة ـ المصري vs الزمالك
- الجولة العاشرة ـ الزمالك vs الأهلي
- الجولة الحادية عشر ـ سيراميكا كليوباترا vs الزمالك
- الجولة الثانية عشر ـ الزمالك vs فاركو
- الجولة الثالثة عشر ـ الإسماعيلي vs الزمالك
- الجولة الرابعة عشر ـ الزمالك vs الداخلية
- الجولة الخامسة عشر ـ الجونة vs الزمالك
- الجولة السادسة عشر ـ طلائع الجيش vs الزمالك
- الجولة السابعة عشر ـ الزمالك vs بلدية المحلة