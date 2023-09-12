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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: خطتان استيطانيتان لبناء 3884 وحدة جديدة بالقدس

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رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/290250

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