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^200 مثال: غزة العزة
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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
خطتان استيطانيتان لبناء 3884 وحدة جديدة بالقدس
12 سبتمبر 2023 . الساعة: 08:41 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/290250
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