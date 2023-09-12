عمليات إطلاق نار واستهداف مواقع لجيش الاحتلال في عدة مناطق بالضفة

نفذ المقاومون والشباب الثائر في الضفة الغربية، فجر وصباح اليوم الثلاثاء، عدة عمليات ضد قوات الاحتلال ( الإسرائيلي) وآلياته، واستهدفوها بالرصاص والعبوات الناسفة.

وأطلق مقاومون النار بكثافة، صباح اليوم، صوب آليات الاحتلال على حاجز "تسناعوز" في طولكرم.

واستهدف المقاومون قوات الاحتلال بالرصاص وإطلاق النار، خلال اقتحامها مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، فجر اليوم، وسط اندلاع مواجهات في المخيم ومنطقة عين السلطان.

وفي نابلس، استهدف المقاومون موقعًا عسكريًا لجيش الاحتلال على جبل جرزيم بعبوة ناسفة، الليلة الماضية.

وأصيب مستوطنان، مساء أمس، بعد تعرض مركبتهما للرشق بالحجارة قرب بلدة حارس شمال غرب سلفيت.

واستهدف الشباب الثائر موقعا عسكريا لجيش الاحتلال شمال بيت لحم، بعبوة محلية الصنع، وأطلق شبان ألعابًا نارية تجاه موقع لجيش الاحتلال قرب بلدة النبي صالح شمال رام الله.

وكان الشباب الثائر قد أحرقوا آلية لجيش الاحتلال، بعد استهدافها بالزجاجات الحارقة في مخيم العروب شمال الخليل.

وتواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة ضد قوات الاحتلال (الإسرائيلي) والمستوطنين خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز معلومات فلسطيني "معطى" 49 عملًا مقاومًا بالضفة، أبرزها 4 عمليات إطلاق نار، وإلقاء عبوات ناسفة وزجاجات حارقة ومفرقعات نارية، والتصدي للمستوطنين وتحطيم 16 مركبة، ومواجهات في 17 نقطة، أسفرت عن 6 إصابات في صفوف الاحتلال.

ووثق (859) عملاً مقاوماً خلال شهر آب/ أغسطس الماضي، وأسفرت عن مقتل (5) (إسرائيليين)، وإصابة (58) جندياً ومستوطناً بجراح مختلفة، ليرتفع بذلك قتلى الاحتلال ومستوطنيه منذ بداية العام الجاري إلى (37) قتيلاً.