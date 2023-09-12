مسؤول (إسرائيلي): نفاوض السلطة بوساطة أردنية لتسهيل التطبيع مع السعودية

كشف مستشار الأمن القومي (الإسرائيلي) "تساخي هنيغبي"، أمس الاثنين، عن إجراء الكيان مفاوضات مع السلطة الفلسطينية سعيًا للوصول إلى التطبيع الكامل مع السعودية.

وقال "هنيغبي"، في مؤتمر أمني، إن التطبيع مع السعودية يمر عبر السلطة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة تُلزم الكيان بإدارة مفاوضات مع السلطة.

وأقر "هنيغبي" بأنه شخصيًا يدير قناة تواصل مع السلطة بوساطة أردنية عبر منتدى ثلاثي أقيم بهذا الخصوص.

وأضاف "نتحدث عن مفاوضات هي الأولى من نوعها والتي يتحدث فيها ممثلو الدول العربية بشكل منفتح، ويقدمون خلالها رؤيتهم، ولن تسمح السلطة هذه المرة بتمرير الاتفاقيات دون تدخلها، ونحن ندعم وجودها بهذه المفاوضات".

وتحدث "هنيغبي" عن أن واشنطن متفائلة بإمكانية التوصل إلى اتفاق تطبيع مع الرياض.

وفي السياق، حذّر المستشار (الإسرائيلي) السلطة الفلسطينية من التوجه لمحكمة الجنايات الدولية لمحاكمة ضباط جيش الاحتلال وجنوده.

وقال في هذا السياق: "لن نقبل أن يدير الفلسطينيون معركة لمحاكمة جنود الجيش أمام محاكم دولية؛ فهذا يشبه لدغة النحلة التي تعتقد أنها نجحت، ولكنها لا تعرف أنها ستكون نهايتها".

وأضاف "إذا نجحتم في محاكمة جندي واحد فستعرضون وجودكم للخطر، وهذا يعارض الاتفاقيات بيننا وسنلغي جميع الاتفاقيات مع السلطة فورًا".

المصدر: وكالة صفا