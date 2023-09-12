دعوات للمشاركة الواسعة بفعاليات إسناد الأسرى الفلسطينيين اليوم

تتواصل الدعوات الفلسطينية للمشاركة الواسعة في فعاليات إسناد الأسرى ونصرتهم ضد السجان اليوم الثلاثاء، وذلك تلبية لدعوة اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة.

وستعم الفعاليات الإسنادية كافة المحافظات الفلسطينية، وستجري في رام الله أمام مقر الصليب الأمر الساعة الحادية عشر صباحاً، إلى جانب وقفة أخرى الساعة التاسعة مساءً أمام دوار المنارة.

وتنطلق وقفة جماهيرية من أمام المحافظة بجنين، وذلك الساعة الحادية عشر صباحاً، فيما تخرج وقفة نابلس وسط ميدان الشهداء الساعة السادسة مساءً.

ومن المقرر أن يتم تنظيم وقفتين مساندتين للأسرى في طولكرم، الأولى الساعة العاشرة صباحاً أمام مقر الصليب الأحمر، والثانية بعد صلاة المغرب من أمام مدخل مخيم نور شمس.

وستنطلق وقفات إسنادية في بيت لحم وقلقيلية وطوباس وأريحا، الأولى ستكون عند دوار الأسرى "السينما" الساعة الثانية عشر ظهراً، والوقفة الثانية الساعة الحادية عشر والنصف أمام جامعة القدس المفتوحة، والثالثة أمام مسجد دوار الشهداء الساعة السابعة والنصف مساءً، والرابعة أمام دوار مدينة أريحا الساعة 7 مساءً.

وكانت اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة قد دعت جماهير شعبنا لأوسع مشاركة لدعم الاسرى في مواجهة السجان والوزير الفاشي “بن غفير”، وذلك عبر المشاركة في الوقفات الجماهيرية اليوم الثلاثاء، في كافة المدن والقرى بمحافظات الوطن، تحت عنوان: "وحدة الأحرار- عنوان الانتصار".

وأعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، دعمها للخطوات النضالية للحركة الأسيرة ضد إجراءات الاحتلال، داعية أبناء شعبنا إلى النفير والاستجابة لنداء الأسرى.

وأكدت شخصيات وطنية ونواب على أهمية وقوف الجميع عند مسؤولياته، إلى جانب الوقوف بشكل صادق وحقيقي وشامل لمساندة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.