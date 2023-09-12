دعوات متواصلة للمشاركة الواسعة في فعاليات إسناد الأسرى اليوم

تتواصل الدعوات الفلسطينية للمشاركة الواسعة في فعاليات إسناد الأسرى ونصرتهم ضد السجان اليوم الثلاثاء، وذلك تلبية لدعوة اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة.

وبدأت الفعاليات الإسنادية في كافة المحافظات الفلسطينية، وجرى تنظيم فعالية أمام مقر الصليب الأحمر برام الله الساعة الحادية عشر صباحاً، فيما سيتم الخروج بفعالية أخرى أمام دوار المنارة الساعة التاسعة مساءً.

وانطلقت وقفة جماهيرية من أمام مقر المحافظة بجنين، وذلك الساعة الحادية عشر صباحاً، بينما ستخرج وقفة في نابلس وتحديداً وسط ميدان الشهداء الساعة السادسة مساءً.

وخرجت وقفة مساندة للأسرى في طولكرم الساعة العاشرة صباحاً أمام مقر الصليب الأحمر، فيما ستخرج الوقفة الثانية بعد صلاة المغرب من أمام مدخل مخيم نور شمس.

وضمن الوقفات الإسنادية للأسرى في بيت لحم وقلقيلية وطوباس وأريحا، الأولى عند دوار الأسرى "السينما" الساعة الثانية عشر ظهراً، والوقفة الثانية الساعة الحادية عشر والنصف أمام جامعة القدس المفتوحة، والثالثة أمام مسجد دوار الشهداء الساعة السابعة والنصف مساءً، والرابعة أمام دوار مدينة أريحا الساعة 7 مساءً.

وكانت اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة قد دعت جماهير شعبنا لأوسع مشاركة لدعم الاسرى في مواجهة السجان والوزير الفاشي “بن غفير”، وذلك عبر المشاركة في الوقفات الجماهيرية اليوم الثلاثاء، في كافة المدن والقرى بمحافظات الوطن، تحت عنوان: "وحدة الأحرار- عنوان الانتصار".

وأعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، دعمها للخطوات النضالية للحركة الأسيرة ضد إجراءات الاحتلال، داعية أبناء شعبنا إلى النفير والاستجابة لنداء الأسرى.

وأكدت شخصيات وطنية ونواب على أهمية وقوف الجميع عند مسؤولياته، إلى جانب الوقوف بشكل صادق وحقيقي وشامل لمساندة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.