نقابة الأطباء تقرر وقف الإجراءات النقابية

أعلنت نقابة الأطباء بالضفة الغربية المحتلة الثلاثاء، وقف الإجراءات النقابية والعودة للعمل بناء على نتائج الحوار مع الحكومة اليوم.

وكانت نقابة الأطباء أوعزت في بيان لها ظهر اليوم، للأطباء في جميع المستشفيات الحكومية بترك العمل الساعة السادسة مساء، حتى تقوم الحكومة بتوفير الحماية للأطباء وتطبيق القانون على المسيئين.

ودعت النقابة المرضى للتوجه للمستشفيات الخاصة، كما طالبت وزارة الصحة بتحويل المرضى المنومين في المشافي الحكومية إلى القطاع الخاص.

كما دعت خدمات الإسعاف إلى عدم التوجه للمستشفيات الحكومية ونقل المرضى للمستشفيات البديلة.

ويشهد القطاع الطبي الحكومي في الضفة حالة اضطراب على خلفية تصريحات الوكيل المساعد في وزارة الصحة أسامة النجار بحق الأطباء والتشهير بهم.