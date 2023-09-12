الاحتلال يعقد غداً جلسة محكمة للأسير أحمد مناصرة

أكد نادي الأسير، الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال ستعقد جلسة محكمة غداً الأربعاء للأسير أحمد مناصرة المعزول في سجن "أيالون".

وأفاد محاميه خالد زبارقة، أن المحكمة ستعقد الساعة 8:30 صباحًا في (الرملة)، وذلك بطلب من إدارة السّجون للنظر في أمر تمديد عزله الانفرادي، مشيراً إلى أن أمر عزله الحالي ينتهي في 18 أيلول الجاري.

يُشار إلى أنّ الأسير مناصرة قاربت مدة عزله على العامين في الزنازين الانفرادية، الأمر الذي فاقم من وضعه النفسيّ والصحيّ مع مرور الوقت، ورغم كل الجهود التي بذلها الطاقم القانوني في سبيل الإفراج عنه، إلى جانب المطالبات الدولية، إلا أنّ الاحتلال يصر على جريمته باحتجازه في ظروف قاسية وصعبة.