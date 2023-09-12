عاصفة دانيال.. موجة غبار يتبعها هطولات مطرية ورعد وبرد تضرب البلاد

حذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار الجوي وتشكل السيول في بعض الأودية والمناطق المنخفضة خاصة المناطق الجنوبية والشرقية، وخطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية وزخات برد.

عاصفة دانيال

وأضافت أن المنطقة تتأثر، اليوم الثلاثاء، بموجة من الغبار قادمة من مصر، وناتجة عن عاصفة "دانيال"، والتي ضربت بقوة ليبيا، واتجهت مع ضعفها باتجاه مصر، ومن المتوقع أن تزداد نسبة الغبار خلال الساعات المقبلة.

وتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن تتحول الأجواء لتصبح مغبرة في كافة المناطق، اليوم، مع درجات حرارة فوق معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، وتبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي خلال ساعات الليل.

وخلال الليلة المقبلة، أيضا من المتوقع أن تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا نسبيا فوق المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق، ويتوقع هطول زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

عاصفة دانيال .. عدم الاستقرار الجوي

ويوم غد الأربعاء، يستمر تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، لذا يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح حول المعدل العام، ويتوقع هطول زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.