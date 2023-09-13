النجار متحديًا وزيرة الصحة: أنا في مكتبي

ظهر الوكيل المساعد لوزارة الصحة أسامة النجار، صباح اليوم الأربعاء، في مكتبه بمدينة رام الله.

ونشر النجار صورة له عبر صفحته في فيسبوك.

وجاء ذلك بعد أن تسلم أمس كتابًا رسميًا بإيقافه عن العمل من قبل وزيرة الصحة مي الكيلة على خلفية الأزمة مع نقابة الأطباء.

وتتهم نقابة الأطباء، النجار، بالإساءة للأطباء بعد قضية الممرضة سالي البيطار التي أصيبت برصاص الاحتلال في جنين.

وهددت النقابة باتخاذ إجراءات نقابية تشمل وقف العمل في المستشفيات قبل أن يتم التوصل لاتفاق بوقف النجار عن العمل مؤقتًا واستكمال عمل لجنة التحقيق.

والنجار عضو في المجلس الثوري لحركة "فتح"، ونفى مرارًا أن تصريحاته الهدف منها الإساءة للأطباء ولكنه أشار إلى أخطاء طبية وقعت وكان لابد من معالجتها.