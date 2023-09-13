النائب زعارير: شعبنا اختار طريق المقاومة بشكل قطعي ولن ينكسر أمام الاحتلال

أكد النائب باسم زعارير أن شعبنا الفلسطيني اختار طريق المقاومة بشكل قطعي، ولا رجعة فيه، أمام استمرار وجود الاحتلال على أرض فلسطين، وفي ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين.

وقال زعارير في الذكرى الثلاثين لتوقيع اتفاقية "أوسلو" إنّ "شعبنا لا يقل شأناً عن الشعوب التي تخلصت من الظلم والاحتلال، وسيواصل شجاعته في سبيل دحر المحتل، ويقدم منذ سنوات الغالي والنفيس لتحقيق لحظة الخلاص والحرية والانعتاق من ظلم الاحتلال".

وشدد على أنّ شعبنا يزيد من وتيرة المقاومة كلما تغول جيش الاحتلال والمستوطنون وصعّدوا من اعتداءاتهم بحق شعبنا ومقدساتهم، مشيراً إلى أن الاحتلال يحاول الاستفراد بشعبنا لتهجيره ومصادرة حقوقه.

وذكر أن اتفاقية أوسلو وغيرها من الاتفاقيات لم تحقق لشعبنا مطالبه، ولا سبيل لانتزاعها إلا بالمقاومة، مؤكداً أن شعبنا لن يركع وينكسر أمام جرائم الاحتلال.

وأصيب مستوطنان بجراحٍ، في عملية إطلاق نارٍ نفذها مقاومون فلسطينيون، مساء أمس، في حوارة جنوب نابلس بالضفة الغربية.

ورصد مركز معلومات فلسطيني "معطى" أمس، 49 عملًا مقاومًا بالضفة، أبرزها 4 عمليات إطلاق نار، وإلقاء عبوات ناسفة وزجاجات حارقة ومفرقعات نارية، والتصدي للمستوطنين وتحطيم 16 مركبة، ومواجهات في 17 نقطة، أسفرت عن 6 إصابات في صفوف الاحتلال.