ارتفاع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، مجددًا، بدعم من توقعات ضعف الإمدادات مقارنة بالطلب، إلى جانب انخفاض المخزونات العالمية.

وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.57% إلى 89.35 دولارًا للبرميل، والعقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.52% إلى 92.54 دولارًا للبرميل، وفقا لبيانات نشرتها وكالة "بلومبيرج".

وأمس الثلاثاء، سجلت عقود "برنت" صعودًا بنسبة 1.5% وأغلقت عند 92.06 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ منتصف نوفمبر 2023، كذلك ارتفعت عقود الخام الأمريكي بنسبة 1.8% إلى 88.84 دولارًا للبرميل.

وجاء الارتفاع بعد تقرير لمنظمة "أوبك" أظهر انخفاض مخزونات النفط لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 7.9 مليون برميل على أساس شهري، لتسجل 2.779 مليار برميل في شهر يوليو 2023.

وأظهر التقرير أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 2.25 مليون برميل يوميا في 2024، مقارنة بنمو قدره 2.44 مليون برميل يوميا في 2023.