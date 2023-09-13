112 مستوطنًا يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقتحم أكثر من 100 مستوطن، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، بحماية أمنية مُشددة من قبل شرطة الاحتلال والقوات الخاصة المسلحة التابعة لها.

وقالت مصادر في "أوقاف القدس"، إن 112 مستوطنًا اقتحموا باحات المسجد الأقصى، على شكل مجموعات، وتجولوا فيها، وتلقوا شروحات حول "الهيكل المزعوم".

ونوهت المصادر إلى أن المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة "باب المغاربة" الخاضع لسيطرة الاحتلال منذ العام 1967 (احتلال القدس)، وخرجوا بعد أن أدّوا طقوسًا تلمودية في الجزء الشرقي من باحات المسجد، من "باب السلسلة".

وتحشد منظمات "الهيكل" المتطرفة، لتكثيف اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، خلال فترة الأعياد اليهودية التي تبدأ في منتصف سبتمبر/ أيلول الجاري، وتمتد حتى الأسبوع الأول من أكتوبر/ تشرين أول القادم، وعادةً ما تزداد الاقتحامات للمسجد خلال هذه الفترة.

ويقتحم المستوطنون باحات المسجد الأقصى، بحماية أمنية، يوميًا ما عدا الجمعة والسبت (عطلة رسمية لدى الاحتلال)، على فترتين: صباحية وتبدأ الساعة الـ 07:00 - 11:30 صباحًا، ومسائية من بعد صلاة الظهر وتستمر لمدة ساعة ونصف تقريبًا.