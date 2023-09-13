نقابة الأطباء: إغلاق غرف العمليات بمستشفى جنين

قالت نقابة الأطباء، إن غرفة العمليات في مستشفى جنين تم إغلاقها، إضافة لإلغاء القوائم الجراحية فيها، اعتباراً من اليوم الأربعاء، وحتى إشعار آخر.

وأشارت نقابة الأطباء في بيان مقتضب، وصل "وكالة سند للأنباء"، إلى أن إغلاق غرف العمليات يعود لعجز في أطباء التخدير.

واتهمت النقابة، في بيانها وزيرة الصحة مي الكيلة ومدراء الوزارة بـ"اللامبالاة"، في سد العجز الموجود بالمستشفى.

ولوحت نقابة الأطباء الاثنين الماضي، في مؤتمر صحفي باللجوء إلى خيار الإخلاء الكامل للمستشفيات، حال استمرت الحكومة الفلسطينية بتجاهل مطالبها بوقف التعدي والإساءة والتشهير المتعمد بالأطباء.

وجددت وزارة الصحة الفلسطينية، دعوتها لنقابة الأطباء في الضفة الغربية لوقف الإضراب عن العمل، وتغليب المصلحة العامة، وحاجة المرضى للخدمات الطبية.

ويوم الأربعاء الماضي، بدأت نقابة الأطباء فعاليات احتجاجية، تتمثل بإغلاق أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية، وعدم استقبال أي حالة جديدة، واقتصار العمل في الأقسام بهذه المستشفيات على الأطباء المناوبين.

وتأتي هذه الاحتجاجات ردًا على "تشهير" الوكيل المساعد للوزارة أسامة النجار بأطباء الجراحة في مستشفى جنين الحكومي، والحكم المسبق عليهم بارتكاب خطأ طبي بحق مريضة أصيبت برصاص الاحتلال ما أدى لاستئصال إحدى كليتيها، وذلك خلال مؤتمر دولي بحضور ضيوف ودبلوماسيين أجانب.