مواجهات واعتقالات بالضفة والقدس واشتباكات قرب نابلس

شنت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، فيما دارت اشتباكات مسلحة خلال التصدي لقوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة بيتا قضاء نابلس.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين، من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

في محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين مجدي مرشد زعاقيق وبهاء رائد مقبل عقب اقتحام منزليهما في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

واعتقلت قوات الاحتلال، شابا جنوب قلقيلية، حيث أوقفت تلك القوات مركبة على طريق قلقيلية – نابلس، قرب مستوطنة "كدوميم"، كان يقلها شاب لم تعرف هويته بعد، وقامت باستجوابه ثم اعتقاله.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، الشاب مهند الخربثاوي من منزله في حي الكسارات بمخيم قلنديا.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية تجاه مخيم عايدة في بيت لحم، وذلك بعد اقتحامه ومداهمة العديد من المنازل وتفتيشها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وتنفيذ اعتقالات.

واندلعت مواجهات في بلدة بيتا جنوبي مدينة نابلس خلال اقتحام قوات الاحتلال. ودارت اشتباكات مسلحة في عدة مناطق بالبلدة فجر اليوم.

وأعلن الهلال الأحمر، عن إصابتين بالرصاص المطاط، إحداهما لمسعف فلسطيني عقب إطلاق النار على مركبة الإسعاف في بلدة بيتا، وإصابة سقوط جرى نقلها لمركز زكاة بيتا، و10 إصابات استنشاق غاز جرى علاجها ميدانياً، فيما لا تزال المواجهات مستمرة.

وداهمت قوات الاحتلال عددا من منازل الفلسطينيين وعاثت فيها تخريبا، في الوقت الذي دفع جيش الاحتلال بتعزيزات كبيرة لداخل البلدة.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم جنوب نابلس، تعليق الدوام في مدارس بلدة بيتا اليوم، بسبب الظروف الأمنية الراهنة.

ومنذ الثلاثاء، تقتحم قوات الاحتلال بلدة بيتا، بحثا عن منفذ عملية إطلاق نار في بلدة حوارة جنوب نابلس، والتي أدت لإصابة مستوطنين بجروح متوسطة.