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الاحتلال يفرض إغلاقًا شاملًا على الضفة المحتلة ومعابر غزة

الرسالة نت - الضفة المحتلة

أعلنت سلطات الاحتلال (الإسرائيلي)، اليوم الخميس، فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر مع قطاع غزة اعتبارًا من ظهيرة يوم الجمعة وحتى ليلة السبت– الأحد بسبب عيد رأس السنة العبرية.

وبحسب قناة "كان" العبرية، فإنه بناءً على تقييم الأوضاع الأمنية وتوجيهات المستوى السياسي، يفرض طوق شامل على الضفة الغربية بدءا من ظهيرة بعد يوم الجمعة وحتى ليلة السبت - الأحد القادمة، تزامنا مع "عيد رأس السنة العبرية"، كما تغلق المعابر إلى قطاع غزة.

وخلال فترة الإغلاق سيتاح المرور في الحالات الإنسانية والطبية والاستثنائية فقط.

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