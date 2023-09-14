طرق طبيعية لتبييض الأسنان

يحرص الجميع على الظهور بابتسامة جميلة، لذلك نلجأ إلى جلسات تبييض الأسنان في عيادة الطبيب، صحيح أنها فعالة لكن أصحاب الأسنان الحساسة يعانون من أعراض ما بعد الجلسة.

استخدمي وصفات طبيعية لتبييض الأسنان وفي الوقت نفسه لا تسبب أي ألم للأسنان الحساسة، كما أن الوقاية هنا شيء أساسي وهي تشمل تجنب مسببات اصفرار الأسنان والعناية بالأسنان من خلال التنظيف الجيد.

إليكِ وصفات تبييض الأسنان الحساسة:

* الزيت

يعتبر الزيت الطبيعي علاجا تقليديا لتبييض الأسنان، تهدف هذه التقنية أيضًا إلى تحسين صحة الفم من البكتيريا الضارة.

لإجراء المضمضة بالزيت، عليك أن تضعي الزيت في فمكِ، ويمكنك استخدام زيت عباد الشمس وزيت السمسم في الغالب.

يعد زيت جوز الهند أيضًا خيارًا شائعًا حيث أن مذاقه لذيذ ويحتوي على فوائد صحية أخرى أيضًا.

المضمضة بالزيت مفيدة لأنها تساعد على إزالة أنواع عديدة من البكتيريا من الفم، هذه البكتيريا تسبب الجير وتجعل أسنانكِ صفراء.

لإجراء عملية المضمضة بزيت جوز الهند، خذي ملعقة كبيرة منه وضعيها في فمكِ من 15 إلى 20 دقيقة.

* الفراولة

تعتبر الفراولة مصدرًا رئيسيًا لفيتامين ج، لذلك تساعد على تبييض الأسنان.

تحتوي الفراولة على إنزيم يعرف باسم حمض الماليك الذي يكسر البكتيريا المسببة للصفراء الموجودة فيجير الأسنان، مع إضافة "الحبيبات" الموجودة في الملح وصودا الخبز، فإن هذا الثلاثي يلعب دورا كبيرا في تبييض الأسنان.

طريقة الاستخدام:

خذي 3 حبات من الفراولة مع قليل من الملح وصودا الخبز في وعاء للخلط. اهرسي المكونات للحصول على عجينة متماسكة. قبل وضع المعجون على أسنانكِ، قومي بتنظيف أسنانكِ من أي لعاب باستخدام منشفة ورقية. استخدمي كمية من الخليط واتركيها لمدة خمس دقائق تقريبًا.

مقشر الموز أو البرتقال أو الليمون

خذي قشر الموز أو البرتقال أو الليمون وافركيه بلطف على أسنانكِ دقيقتين تقريبًا، ثم اغسلي فمك جيدًا ونظفي أسنانكِ.

تحتوي قشور هذه الفاكهة على حمض الستريك، الذي يساعد في تبييض الأسنان.

إذا كنتِ تعاني من مشاكل الحساسية، فمن المحتمل أن تكون مينا أسنانكِ ضعيفة أو متآكلة، في هذه الحالة، لا يُنصح باستخدام هذا العلاج.