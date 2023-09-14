تسارع التضخم الأمريكي إلى 3.7 %

تسارع تضخم أسعار المستهلك السنوي في الولايات المتحدة، إلى 3.7 % خلال أغسطس/آب الماضي، صعودا من 3.2 % في يوليو/تموز السابق له.

وقال مكتب إحصاءات العمل في الولايات المتحدة في بيان له، إنه بعد تراجع التضخم من قمة 41 عاما المسجلة في يونيو/حزيران 2022، والبالغة 9.1، %، عاد للتسارع في يوليو الماضي، إلى 3.2 بالمئة من 3 % في يونيو 2023.

وأوضح أن التضخم الشهري، نما بنسبة 0.6 % مقارنة مع الشهر السابق له، إذ سجل مؤشر البنزين أكبر مساهمة في الزيادة الشهرية لجميع البنود، بنسبة 10.6 %.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل، ارتفاع مؤشر جميع المواد الغذائية بنسبة 4.3 %.

والأسبوع المقبل، يعقد الفيدرالي الأمريكي اجتماع لجنة السوق المفتوحة، لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة على الدولار، وسط توقعات بزيادة مقدارها 25 نقطة أساس.

ويخشى الفيدرالي من عودة ارتفاع التضخم فوق المستهدفات البالغة 2 - 2.5 %، على الرغم من رفعه أسعار الفائدة 11 مرة منذ مارس/آذار 2022، لتستقر حاليا عند نطاق 5.25 - 5.50 %.