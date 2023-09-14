القيادي الراميني: الأقصى يتعرض لخطر رهيب والرباط فيه واجب لحمايته

أكد القيادي والداعية الشيخ نصوح الراميني على أن الرباط المتواصل في المسجد الأقصى المبارك ليلا ونهارًا هو الذي يفشل مخططات الاحتلال واقتحامات المستوطنين، تزامنًا مع الأعياد اليهودية والعدوان المرتقب على المسجد.

وأهاب الراميني بأهالي الداخل الفلسطيني المحتل والقدس وما حولها وكل من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى أن يفعل.

وشدد على أن الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك لكل من يستطيع لحمايته هو واجب ديني، لافتًا إلى أن المسجد يتعرض لخطر رهيب ومخططات خبيثة.

وقال إن اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى في الأعياد اليهودية ليست جديدة، ولكن يخططون لاستمرار هذه الاقتحامات حتى يأتي اليوم الذي يذبحون فيه البقرات الحمراء.

وتحشد جماعات الهيكل المتطرفة المستوطنين لاقتحام واسع للمسجد الأقصى المبارك، خلال ثلاثة أعياد يهودية مقررة، تبدأ الأحد القادم 17 سبتمبر وحتى منتصف أكتوبر.

وتتواصل التحذيرات المقدسية من خطورة الطقوس الاستيطانية في المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس، خلال الأعياد اليهودية المرتقبة.

وأكدت الدعوات الفلسطينية على ضرورة شد الرحال إلى الأقصى في هذا الوقت، لإفشال مخططات المستوطنين ومساعي التهويد المستمرة بحق المسجد المبارك ومدينة القدس المحتلة، إضافة إلى دعم المقدسيين والمرابطين الذين يتعرضون لمضايقات متكررة من جيش الاحتلال.