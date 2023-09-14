ستنطلق النسخة الثانية للمهرجان الدولي الفرنكوفوني للكتاب "بيروت كتب" في لبنان مطلع الشهر المقبل ببرنامج لامركزي "مكثّف وطموح" وذلك حسب ما أعلن السفير الفرنسي. يتضمن هذا البرنامج لقاءات في مناطق متعددة مع عدد كبير من المؤلفين من جنسيات مختلفة.

ووفقًا لمديرة المعهد الفرنسي سابين سيورتينو، يتضمن البرنامج "80 نشاطًا في 31 موقعًا"، حيث ستجري هذه النشاطات في العاصمة بيروت وفي مناطق أخرى مثل طرابلس وزحلة وبعلبك وصيدا وصور وجبيل ودير القمر وغيرها.

وقال الملحق المختصّ بالكتّاب والنقاش الفكريّ في السفارة الفرنسيّة في بيروت ماتيو دييز لوكالة فرانس برس "حولنا المعرض الفرنكوفونيّ للكتاب الّذي توقّف في 2018 إلى صيغة مبتكرة تتناسب مع الوضع الاقتصاديّ"

واستدلّ على نجاح المهرجان العامّ المنصرم باستقطابه نحو 23 ألف زائر"، و"بمشاركة 130 ألف تلميذ وطالب" في أنشطته.

وأوضح أنّ المهرجان "أدبيّ، لا يقوم فقط على شراء الكتب الصعب راهنًا، لكن أيضًا على لقاء الكتاب في كلّ أنحاء لبنان وفي شوارع بيروت".

ويهدف المهرجان بحسب دييز إلى تمكين اللبنانيّين ولا سيّما الشباب منهم من البقاء "على صلة بالأدب" رغم الأزمة.

ولفت السفير الفرنسيّ إلى أنّ المشاركة مجّانيّة في النشاطات الّتي تسلّط الضوء "على الأدب بكلّ أشكاله، سواء الرواية أو القصص المصوّرة أو الشعر"، وتشمل مجالات أخرى كالحفلات الموسيقيّة والقراءات الشعريّة وعرض مسرحيّات وأفلام وتنظيم معارض تشكيليّة.

وتقام في المعهد العالي للأعمال الشريك في التنظيم محاضرات عن الترجمة والأشكال الرقميّة للكتّاب وأساليب الكتابة الجديدة والتحدّيات الاقتصاديّة الّتي تواجه المؤلّفين وقطاع النشر والمهن المتعلّقة بهما ولقاءات مع عدد من المؤلّفين المعروفين، إضافة إلى تواقيع كتب.

وخصّص المهرجان حيّزًا مهمًّا للشباب، إذ "تقام لقاءات لكتاب في المدارس والجامعات"، على ما أفاد دييز.

وتطلق دار "نشر بايار" من لبنان مسابقة أدبيّة للمراهقين، فيما تصدر مجلّتها عددًا خاصًّا عن لبنان في آذار/مارس 2024.