حماس تنتقد محاولة الأونروا تلويث عقول التلاميذ بقيم غير مقبولة

أعربت حركة حماس عن استيائها وانتقادها اللاذع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بسبب إصدارها مستندا بعنوان "مدونة قواعد السلوك" يحتوي تشجيعا للشذوذ الجنسي، مؤكدة أن هذا الإجراء يمثل تجاوزًا خطيرًا ومستنكرًا.

وأشارت حماس في تصريح صحفي اليوم الجمعة إلى أن مكتب الأخلاقيات التابع للأونروا، بدلاً من أن يلتزم بدعم القيم الأخلاقية واحترام تقاليد الشعب الفلسطيني وتعاليم دينه، يقوم بتعزيز قيم الشذوذ والانحراف الأخلاقي بين المدرسين والتلاميذ.

وقالت الحركة: "إن وكالة الأونروا تأسست لتقديم المساعدة للأشخاص اللاجئين الفلسطينيين حتى عودتهم إلى ديارهم، وليس لديها حق فرض قيم مجتمعات أخرى أو تلويث عقول التلاميذ بقيم غير مقبولة".

وحذرت حماس وكالة الأونروا من الاستمرار في هذه الخطوات، وحملتها مسؤولية أي تداعيات سلبية قد تنجم عن هذه التعليمات، مطالبة بسحب جميع المنشورات المثيرة للجدل وعدم تكرار مثل هذه الإجراءات في المستقبل.

وأكدت حركة حماس أن الشعب الفلسطيني بجميع مكوناته السياسية والمجتمعية والدينية لن يسمح بتمرير مثل هذه المخططات التي تهدف إلى تمييع قيم المجتمع، مؤكدة أن قيم الفضيلة والعفة هي جزء أصيل من معركتهم مع العدو الصهيوني من أجل الحرية والاستقلال والعودة.