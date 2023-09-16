إصابة أكثر من 60 مواطناً خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا

أصيب عشر ات المواطنين فجر اليوم السبت خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة بيت جنوب نابلس.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن 63 مواطناً أصيبوا بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز بكثافة.

كما أصيب مواطنين برضوض، وآخر بحروق، بينما أخليت ثلاث عائلات من منازلها إثر استهدافها بقنابل الغاز.

وتصدى الشباب الثائر لاقتحام قوات الاحتلال برشقها بالحجارة والزجاجات الحارقة، وصدحت مآذن المساجد بالتكبيرات ومناداة الأهالي للتصدي لعدوان الاحتلال.

في ذات الوقت تعرضت عشرات المنازل لمداهمات وعمليات تفتيش وتنكيل بسكانها وبينهم أطفال.

وتواصل قوات الاحتلال فرض الحصار على البلدة، منذ أيام، وأغلقت مداخلها بالسواتر الترابية، وتعرضت بيتا لعدة اقتحام وعمليات تفتيش.

وأصيب مستوطنان بجراحٍ، يوم الأربعاء الماضي في عملية إطلاق نارٍ نفذها مقاومون فلسطينيون، قرب بلدة بيتا.

وما زالت قوات الاحتلال تطارد منفذي العملية حدّ اللحظة، وتركز عملياتها في بلدة بيتا