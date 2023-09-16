رابطة البريميرليغ تعلن دقيقة صمت على ضحايا المغرب وليبيا

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن تخصيص دقيقة صمت قبل انطلاق جميع مباريات الجولة السادسة من المسابقة، حدادًا على ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب وإعصار "دانيال" المدمر الذي ضرب شرقي ليبيا.

وجاء في بيان رسمي نُشر على موقع رابطة الدوري الإنجليزي: "كل اللاعبين الرسميين في المباريات سيرتدون شارة سوداء، وسيقفون دقيقة صمت في مباريات نهاية هذا الأسبوع، البريميرليغ حزين لما جرى من أحداث تراجيدية في المغرب وليبيا".

دقيقة صمت قبل مباريات البريميرليغ حدادًا على ضحايا المغرب وليبيا

وخلف زلزال المغرب الذي ضرب مدنًا وسط البلاد عددًا كبيرًا من الضحايا فاق الألفين قتيل وفق ما كشفت عنه السلطات المغربية، بينما خلف الإعصار الذي ضرب مدينة درنة الليبية ومدنًا مجاورة لها أكثر من 7 آلاف قتيل حتى الآن، وتبدو الحصيلة مرشحة للارتفاع في ظل فقدان العديد من الأشخاص.

وتقام مباريات الجولة السادسة من البريميرليغ أيام السبت والأحد والإثنين، حيث تلعب يوم غد 7 مباريات كاملة، تفتتح بمواجهة وولفرهامبتون وضيفه ليفربول، على أن تختتم الجولة بمواجهة نوتينغهام فورست في بيرنلي.

وأقدمت رابطة البريميرليغ على اتخاذ هذا القرار من أجل التعاطف مع أسر الضحايا ونقل تضامنها مع الشعبين المغربي والليبي، مثلما أقره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الذي أعلن الوقوف دقيقة صمت حدادًا على الضحايا قبل جميع مباريات المسابقات الأوروبية للمنتخبات والأندية حتى يوم 21 سبتمبر/ أيلول الجاري.

جدير بالذكر أن رابطة الدوري الإنجليزي متعودة على مبادرات التضامن حول العالم، على غرار التعاطف مع المواطن الأمريكي جورج فلويد الذي قُتل من طرف شرطي بطلقات رصاص عام 2020، من خلال جلوس جميع اللاعبين على ركبة واحدة قبل صافرة انطلاق المباريات، وهو التقليد الذي لا يزال ساريًا إلى الموسم الجاري.