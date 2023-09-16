برشلونة يخشى الخيانة في الليجا

يظهر المغربي عبد الصمد الزلزولي، نجم ريال بيتيس، اليوم السبت، لأول مرة أمام فريقه السابق برشلونة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وكان الزلزولي لاعبا في البلوجرانا قبل عدة أسابيع، ليقرر الرحيل إلى ريال بيتيس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وأوضح تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة، أن الزلزولي طلب الرحيل في اللحظات الأخيرة من الميركاتو، بسبب رغبته في المشاركة بانتظام.

ووفقا لصحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن الزلزولي سيكون “العدو الحميم” لبرشلونة في مباراة اليوم، بسبب أنه حضر فترة الإعداد مع النادي الكتالوني.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الزلزولي خاض أيضا بداية الموسم بقيمص البارسا، وبالتالي فإنه يعرف جيدا أفكار تشافي وخططه في الموسم الحالي.

وذكرت أن اللاعب المغربي سيشرح كل ما يعرفه من أسرار عن فكر برشلونة وتشافي، لزملائه ومدربه في ريال بيتيس.